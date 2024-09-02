Обновленное здание школы №1514 открылось на улице Академика Челомея

На улице Академика Челомея в Москве открыли обновленное здание школы №1514. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Учебное заведение модернизировали в рамках программы «Моя школа». В здании установили новые предметы мебели, оборудование. Также была произведена замена коммуникаций, облагорожена территория.

В обновленном строении есть три специализированных и 28 учебных кабинетов. В помещениях установлены перегородки, которые можно трансформировать и раздвигать.

Также в школе №1514 появилась современная медиатека. Для проведения различных публичных мероприятий создано многофункциональное пространство с ярким освещением.

Помимо этого, в обновленном здании установили два лабораторно-исследовательских корпуса. Один предназначен для школьников, интересующихся IT, другой - для тех, кому нравятся естественные науки.

На улице для учеников сделали несколько площадок для занятий спортом и активных игр. Есть зона, в которой можно отдохнуть. В здании смогут получать знания до 750 детей с первого по шестой класс.

В рамках программы «Моя школа» в Москве к 1 сентября 2024 года уже модернизировали четыре строения. Аналогичным способом отремонтируют здания еще 50 школ.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что в районе Филевский Парк скоро достроят здание школы. Она будет рассчитана на 375 человек.