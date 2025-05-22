«Обнимаю вас»: Путин позвонил раненому из-за атаки ВСУ курскому чиновнику
Путин позвонил главе района в Курской области, раненому при обстреле ВСУ
Президент России Владимир Путин позвонил главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву, который получил ранения во время обстрела со стороны армии Украины. Глава государства пожелал собеседнику выздоровления, сообщила пресс-служба Кремля.
В ходе разговора Путин также отметил, что позже вновь поговорит с врачами и поинтересуется о здоровье Волобуева.
«Обнимаю вас, всего доброго, до свидания. Всем коллегам передавайте самые наилучшие пожелания», — сказал российский президент.
Во вторник, 20 мая, Владимир Путин посещал Курскую область. В ходе поездки он встретился с местными властями и волонтерами. Местное руководство поблагодарило президента за то, что он назначил в регион «пробивного» врио губернатора в лице Александра Хинштейна.