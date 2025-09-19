Обнаружен путь, по которому древние люди мигрировали из Африки в Европу

На побережье Эгейского моря турецкие археологи обнаружили 138 артефактов каменного века. Эти находки дают основания полагать, что существовал сухопутный путь, по которому древние люди могли мигрировать из Африки в Европу, сообщает Сноб со ссылкой на Journal of Island and Coastal Archaeology.

Существовавшая ранее гипотеза о миграции Homo sapiens из Африки предполагала маршрут через Ближний Восток и Балканы. Обнаруженные в Айвалыке инструменты, такие как тесла, ручные рубила и другие каменные орудия, выполнены в техниках, характерных для неандертальцев и первых представителей вида. Это является подтверждением присутствия человека в данной прибрежной зоне в плейстоцене.

В эпоху ледникового периода уровень моря был примерно на 100 м ниже, чем сегодня. В те времена острова и полуострова Эгейского региона могли быть соединены сушей, образуя своего рода мост. Ранее Айвалык не рассматривался как место, представляющее интерес как палеолитическая локация, и обнаруженные материалы указывают на значимость этого региона для изучения ранней человеческой деятельности.

До этого на территории Египта археологи нашли древний центр по обработке металлов, расположенный в Вади-эль-Насб. Производство работало с Древнего царства до Позднего периода.