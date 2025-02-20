Областные суды выдворили из Подмосковья более 27 тысяч нелегальных мигрантов

Прокурор Московской области Сергей Забатурин сообщил, что по решению судов в Подмосковье было прекращено гражданство РФ у 226 иностранцев и более 27 тыс. нелегалов было постановлено выдворить.

«Несмотря на принимаемые меры, ситуация в сфере противодействия незаконной миграции оставалась напряженной. Темпы совершения преступлений иностранцами продолжили свой рост и составили 7%. Правоохранительными органами принимались и принимаются существенные усилия по минимизации числа нелегалов в регионе», — сообщил Забатурин.

Он уточнил, что за 1 год в Подмосковье было аннулировано около 16 тыс. патентов, 740 разрешений на временное пребывание, 1200 видов на жительство, снято с фиктивного учета более 93 тыс. иностранцев. Судами области вынесено решение о выдворении около 31 тыс. человек из них фактически выдворено более 27 тыс.

Также выявлено приобретенное гражданство у 226 иностранцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что мигранты должны приносить пользу экономике и бизнесу.

«Важно, чтобы мигранты приносили пользу экономике и бизнесу в ряде отраслей, прежде всего это строительство, уборка территории, логистический бизнес, все, что связано со складами — там нам очень нужна иностранная рабочая сила. Вместе с тем мы предлагаем запретить труд мигрантов в торговле табаком, алкоголем, уличном питании в нестационарных торговых объектах и т. д. Считаем, что заменить их и получить эту работу могут граждане Российской Федерации», — заявил Воробьев.