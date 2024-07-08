Облачность и до +30 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник

Синоптики прогнозируют в Москве и Подмосковье переменную облачность. Температура воздуха составит от плюс 28 до плюс 30 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Осадков в регионе не ожидается. Ветер будет дуть юго-восточный с порывами до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 753 мм рт. ст.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что текущий июль может попасть в топ-5 самых жарких месяцев за всю историю метеонаблюдений, но рекорд самого жаркого периода все-таки не побьет.