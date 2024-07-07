Облачность и до +29 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье
Синоптики прогнозируют в Москве и Подмосковье в воскресенье небольшую облачность. Температура воздуха составит от плюс 27 до плюс 29 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Осадков в регионе не ожидается, ветер будет дуть слабый.
Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ранее поделился, что скорее всего, экстремальный штормовой сценарий в столице повторится в 15 числах июля.