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Облачность и до +29 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье

Общество

Синоптики прогнозируют в Москве и Подмосковье в воскресенье небольшую облачность. Температура воздуха составит от плюс 27 до плюс 29 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Осадков в регионе не ожидается, ветер будет дуть слабый.

Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ранее поделился, что скорее всего, экстремальный штормовой сценарий в столице повторится в 15 числах июля.