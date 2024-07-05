Метеоролог Шувалов: в середине июля экстремальная погода в Москве может повториться

«У нас на памяти 17 июня, когда были те же самые явления. Этому предшествовала очень жаркая погода. Будет повторение жаркой погоды, а значит, будет повторение при смене воздушных масс и подобного рода экстремальных явлений. Скорее всего, это произойдет уже где-то в 15-х числах июля», — сказал Шувалов.

Как пояснил специалист, данный прогноз связан с тем, что после субботы и воскресенья температура снова повысится.

«Мы получаем передышку от жары на субботу и воскресенье, а затем жара опять прибавит и снова у нас будет 30, а может быть, даже чуть выше», — заключил метеоролог.