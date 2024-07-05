Метеоролог Шувалов: в середине июля экстремальная погода в Москве может повториться
Фото - © Медиасток.рф
Скорее всего, экстремальный штормовой сценарий в столице повторится в 15 числах июля, сообщил РИАМО руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«У нас на памяти 17 июня, когда были те же самые явления. Этому предшествовала очень жаркая погода. Будет повторение жаркой погоды, а значит, будет повторение при смене воздушных масс и подобного рода экстремальных явлений. Скорее всего, это произойдет уже где-то в 15-х числах июля», — сказал Шувалов.
Как пояснил специалист, данный прогноз связан с тем, что после субботы и воскресенья температура снова повысится.
«Мы получаем передышку от жары на субботу и воскресенье, а затем жара опять прибавит и снова у нас будет 30, а может быть, даже чуть выше», — заключил метеоролог.