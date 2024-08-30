сегодня в 07:01

Облачность и до +28 ожидается в Московском регионе в пятницу

В Москве и Подмосковье в пятницу ожидается небольшая облачность, но без осадков. Температура воздуха днем составит плюс 26 — плюс 28 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Ветер будет дуть северо-восточный и восточный со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм рт. ст.

Ночью температура опустится до плюс 11 — плюс 13 градусов. Ветер сменится на юго-восточный. Осадков также не ожидается.

Ранее главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что 1 сентября температура в Москве будет рекордно жаркой. Столбики термометра поднимутся до 30 градусов тепла.