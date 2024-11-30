Облачно и до +2 градусов ожидается в Московском регионе в последний день осени Общество сегодня в 07:13

В субботу в Подмосковье и столице прогнозируется облачная погода, температура составит 0 — плюс 2 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.