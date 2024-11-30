Облачно и до +2 градусов ожидается в Московском регионе в последний день осени
В субботу в Подмосковье и столице прогнозируется облачная погода, температура составит 0 — плюс 2 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Будет преимущественно без осадков. Местами ожидается гололедица.
Скорость юго-западного, западного ветра не превысит 8 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст.
В регионе из-за гололедицы объявили «желтый» уровень погодной опасности. Он будет действовать по 3 декабря.