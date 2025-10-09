Облачно и до +14 градусов ожидается в Московском регионе в четверг
В Подмосковье и Москве в четверг будет тепло, температура поднимется до плюс 12 — плюс 14 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде в области местами пройдет небольшой дождь.
Восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.
Еще в регионе действует «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана с ухудшением видимости до 200–700 м.
