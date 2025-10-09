Облачно и до +14 градусов ожидается в Московском регионе в четверг Общество сегодня в 07:14

В Подмосковье и Москве в четверг будет тепло, температура поднимется до плюс 12 — плюс 14 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.