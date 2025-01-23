Облачная погода и снег ожидаются в Московском регионе 23 января

В Москве и Подмосковье в четверг ожидаются облачная погода и гололедица. Местами пройдет небольшой снег, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха днем составит от 0 до минус 2 градусов. Ветер будет дуть южный со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст.

Ночью температура воздуха опустится до минус 3 — минус 5 градусов. Будет облачно с прояснениями, местами также ожидается небольшой снег и гололедица. Ветер немного утихнет и будет дуть со скоростью 4–9 м/с.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что метеорологическая весна в Москве и Центральной России наступит с 23 января. Прогнозируются смешанные осадки.