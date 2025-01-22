Названа дата наступления метеорологической весны в Москве

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что метеорологическая весна в Москве и Центральной России наступит с четверга, 23 января. Прогнозируются смешанные осадки, сообщает NEWS.ru .

«Хотя на территории страны и наблюдается самое масштабное арктическое вторжение в этом сезоне, но сезон остается теплым, сегодня последний день у нас январской температуры», — сказал Тишковец.

По словам синоптика, с 23 января и как минимум до конца месяца в столице ожидается метеорологическая весна. Температура будет сравнима с временем оттепели.

Тишковец добавил, что до конца января снег может сформировать лишь символический покров. В целом на дорогах ожидается снежно-водяная «каша», предупредил эксперт.