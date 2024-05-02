Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Московском регионе на Пасху

На Пасху, 5 мая, в Москве и области ожидаются облачная погода и небольшой дождь. Порывы ветра днем могут достигать 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В пятницу будет облачно и без осадков. В столице днем температура воздуха составит плюс 8 — плюс 10, в Подмосковье — от 0 до плюс 5 градусов. Ночью столбики термометра в мегаполисе опустятся до плюс 1 — плюс 3 градусов, по области — от 0 до плюс 5. Северный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

В субботу ночная температура в Москве составит минус 2 — 0 градусов, в Подмосковье — от минус 5 до 0 градусов. Днем в столице воздух прогреется до плюс 13 — плюс 15 градусов, а по области столбики термометра поднимутся до плюс 10 — плюс 15 градусов, местами пройдет небольшой дождь. Порывы западного ветра составят 6-11 м/с.

В воскресенье будет облачно, местами пройдет дождь. Ночью в Москве будет плюс 5 — плюс 7 градусов, по области — плюс 2 — плюс 7. Днем в Москве 12-14 градусов тепла, в Подмосковье — 10-15. Местами порывы ветра достигнут 15 м/с.

В понедельник в Московском регионе ожидаются облачная погода и небольшие осадки. Днем температура воздуха составит от плюс 8 до плюс 13 градусов, ночью воздух остынет до 0 — плюс 5 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на праздник Пасхи погода в столице испортится. Североатлантический циклон придет вместе с дождями с интенсивностью до 6-9 мм.