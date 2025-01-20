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Облачная погода и до плюс 4 градусов ожидается в Московском регионе 20 января

В Москве и Подмосковье в понедельник ожидается облачная погода. Температура воздуха днем составит от 2 до 4 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Местами могут пройти небольшие осадки. На дорогах образуется гололедица. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7–12 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.

Ночью температура опустится до минус 8 — минус 6 градусов. Ветер утихнет до 5–10 м/с. Будет так же облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве практически полностью исчез снежный покров. На базовой метеостанции ВДНХ его размер составляет 0 см.