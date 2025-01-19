Облачная погода и до минус 1 градуса ожидается в Московском регионе 19 января

В Москве и Подмосковье в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха днем составит от 1 до минус 1 градуса. На дорогах возможна гололедица. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.

Ночью температура воздуха опустится до минус 2 градуса. Ветер усилится до 7–12 м/с. Будет облачно с прояснениями и без осадков.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус отметил, что середина января традиционно считается временем крещенских морозов — самых сильных холодов зимой, однако из-за аномального тепла в этом году в Москве их не будет.