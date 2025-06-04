сегодня в 07:05

Облачная и теплая погода прогнозируется в Московском регионе 4 июня

В Москве и Подмосковье в среду будет тепло, местами возможен небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Прогнозируется облачная погода с прояснениями. Столбики термометров покажут от плюс 22 до плюс 24 градусов. Ожидается выпадение осадков в виде дождя.

Ветер будет дуть северо-западный. Порывы составят 6-11 м/с. Атмосферное давление — 746 мм рт. ст.

В предстоящую ночь температура опустится до плюс 9 — плюс 11 градусов. Осадков не будет.

Ранее в Московском регионе вводили «желтый» уровень опасности из-за угрозы возникновения пожаров. Он действовал до 01:00 4 июня.