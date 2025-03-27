Облачная и дождливая погода ожидается в Московском регионе 27 марта

27 марта в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода. Прогнозируется небольшой дождь, местами умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха днем составит от 8 до 10 градусов тепла. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.

Ночью будет облачная погода с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха опустится до 4 градусов тепла. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2–7 м/с.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что март этого года может побить все рекорды и стать самым теплым в истории Москвы. Кроме того, он станет третьим подряд с положительной среднемесячной температурой.