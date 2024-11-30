Объявленная в международный розыск правнучка Чкалова открыла стартап в Бельгии

Правнучка советского летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова*, которую в России объявили в международный розыск по делу о призывах к терроризму, зарегистрировала стартап в Бельгии, сообщает РИА Новости .

Юрлицо с наименованием May23 зарегистрировано в пригороде Левена бельгийской провинции Фламандский Брабант. По данным регистрационных документов, Богданова* получила разрешение на множество направлений, включая изготовление мыла и других чистящих средств, а также проведение мероприятий, выпуск книг и журналистскую работу.

Кроме того, Богданова* зарегистрирована в качестве самозанятого лица и платит налоги в федеральный бюджет Бельгии.

В конце октября правнучку Чкалова признали террористкой в России за открытую поддержку Украины и призывы бомбить Москву. В апреле в отношении Богдановой* возбудили уголовное дело за призывы к терроризму. В мае россиянку объявили в международный розыск.

*внесена в реестр иноагентов, а также в перечень террористов и экстремистов на территории РФ