Объявлена дата открытия ГУМ-катка на Красной площади

сегодня в 14:08

ГУМ-каток на Красной площади в Москве начнет полноценно работать с 6 декабря. Открытие пройдет 5 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба катка.

В начале октября на главной аллее Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве также начали монтировать каток. Он раскинется на территории от 1-го до 58-го павильонов.

Сезон катания на коньках на ВДНХ обычно стартует в 20-х числах ноября.

Между тем новый ледовый каток откроется в подмосковном Красногорске. Он начнет работать на стадионе образовательного центра «Вершина». Точная дата открытия объекта пока неизвестна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о необходимости популяризировать массовый спорт в регионе.