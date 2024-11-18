В Красногорске откроется новый ледовый каток

В городском округе Красногорск на стадионе образовательного центра «Вершина» откроется новый ледовый каток, который станет местом притяжения для любителей зимних видов спорта и активного отдыха. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Каток будет отличаться качественным ледовым покрытием и уютной атмосферой, которая позволит насладиться зимней красотой и провести время с семьей и друзьями.



Здесь можно будет не только покататься на коньках, но и просто насладиться отдыхом.

Точная дата открытия ледового пока неизвестна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.