В Красногорске откроется новый ледовый каток
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
В городском округе Красногорск на стадионе образовательного центра «Вершина» откроется новый ледовый каток, который станет местом притяжения для любителей зимних видов спорта и активного отдыха. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Каток будет отличаться качественным ледовым покрытием и уютной атмосферой, которая позволит насладиться зимней красотой и провести время с семьей и друзьями.
Здесь можно будет не только покататься на коньках, но и просто насладиться отдыхом.
Точная дата открытия ледового пока неизвестна.
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