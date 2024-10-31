Объявлен новый режим работы Московского зоопарка

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Московский зоопарк изменит режим работы с 1 ноября. С начала месяца он начнет работать с 09:00 до 17:00, вход на территорию — с 09:00 до 16:00, сообщается в пресс-службе зверинца.

Терминалы и дежурные кассы входов будут функционировать с 09:00 до 16:00.

Вход в зоопарк со стороны станции метро «Баррикадная» (улица Большая Грузинская, дом 8, строение 3) начнет работать с 9 часов до 16 часов. Войти в Детский зоопарк со стороны Садово-Кудринской улицы (улица Большая Грузинская, дом 8, строение 43) можно будет до 16:00.

Ранее в Московском зоопарке появился новый жилец — полугодовалая самка малайского медведя. Животное привезли в российскую столицу в рамках природоохранной инициативы.