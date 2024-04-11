Объявлен аукцион на выполнение работ по текущему ремонту пешеходного моста через реку Нара

Объявлен аукцион на выполнение работ по текущему ремонту пешеходного моста через реку Нара, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Объявлен электронный аукцион на выполнение работ по текущему ремонту пешеходного моста через р. Нара, д. Горчухино» — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по текущему ремонту пешеходного моста через р. Нара, д. Горчухино.

Подрядчику предстоит в срок до 30.07.2024 выполнить работы по бурению скважин, установке арматурного каркаса, свай, арматурных сеток, стальных сварных перил, работы по сборке пролетных строений мостов и пр.

Ремонт пешеходного моста будет финансироваться за счет средств Наро-Фоминского городского округа Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.