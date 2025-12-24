«Обидно за ребенка»: отец из Челябинска объяснил истерику из-за Деда Мороза

Отец троих детей по имени Данил стал участником скандала из-за Деда Мороза. Мужчина, потерявший одного ребенка еще до его рождения, впервые присутствовал на праздничном мероприятии у своего среднего сына. Ситуация обострилась, когда одному из детей не достался подарок, а Дед Мороз проигнорировал вопрос расстроенного мальчика, пишет RT .

Как пояснил Данил, его возмущение вызвала не сама нехватка конфет, а безучастность Деда Мороза к плачущему ребенку.

«Понимаете, этот аниматор мог сказать: „Сынок, извини, я забыл твой подарок. Ну понимаешь, я же пенсионер. Я старый стал, я не могу всех запомнить“. И сказать: „Давай я к тебе приду, под елочку положу тихо“» — рассказал мужчина.

По словам мужчины, ситуацию разрешили не взрослые, а маленький мальчик, который подошел к его сыну со словами: «Вот, не плачь. Это тебе от Деда Мороза». Мужчина уверен, что в этом ребенке доброты больше, чем где-либо еще.

Ранее сообщалось, что в Челябинске на детском утреннике мальчику не досталось подарка, после чего его отец устроил скандал.

