«Я верил в Деда Мороза!»: отец закатил истерику в детсаду из-за конфет в Челябинске

Житель Челябинска закатил истерику на новогоднем утреннике сына в детском саду. Причиной неадекватного поведения стали конфеты, которые не достались ребенку, сообщает 112 .

Во время мероприятия малышам раздали угощения, но одному мальчику не досталось конфет. Сладостей на всех не хватило, но отец воспринял это так, будто «праздник отняли у всей семьи».

На опубликованных кадрах видно, как недовольный отец в истерике кричит на сотрудниц детского сада и других родителей, которые пытаются его успокоить.

«Мне обидно, за ребенка обидно! Я верил в Деда Мороза, и мой ребенок тоже верил! Не нравится вам? Моему ребенку тоже не нравится!» — кричал мужчина на видео.

В итоге новогодний утренник был испорчен не только у ребенка эмоционального мужчины, а у всех воспитанников дошкольного учреждения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.