«Я верил в Деда Мороза!»: отец закатил истерику в детсаду из-за конфет в Челябинске
Фото - © Сгенерировано ИИ
Житель Челябинска закатил истерику на новогоднем утреннике сына в детском саду. Причиной неадекватного поведения стали конфеты, которые не достались ребенку, сообщает 112.
Во время мероприятия малышам раздали угощения, но одному мальчику не досталось конфет. Сладостей на всех не хватило, но отец воспринял это так, будто «праздник отняли у всей семьи».
На опубликованных кадрах видно, как недовольный отец в истерике кричит на сотрудниц детского сада и других родителей, которые пытаются его успокоить.
«Мне обидно, за ребенка обидно! Я верил в Деда Мороза, и мой ребенок тоже верил! Не нравится вам? Моему ребенку тоже не нравится!» — кричал мужчина на видео.
В итоге новогодний утренник был испорчен не только у ребенка эмоционального мужчины, а у всех воспитанников дошкольного учреждения.
