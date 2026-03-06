Обещал iPhone: москвич занимался сексом с брянскими школьницами, но есть нюанс

Брянский суд отправил ранее судимого жителя Москвы в колонию на 6 лет за совращение двух несовершеннолетних. Одной из них он пообещал подарить iPhone за секс с ним, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

34-летний фигурант познакомился в Telegram с 15-летней жительницей Брянска. Он несколько раз приезжал к ней и вступал в интимную связь по обоюдному согласию. Также у осужденного был секс с 13-летней дочерью своего знакомого. Кроме того, он совершал в отношении нее развратные действия. Как заявила девочка, мужчина пообещал подарить iPhone 16 Pro Max за секс с ней, но обещание не выполнил.

В итоге суд приговорил москвича к 6 годам лишения свободы по нескольким статьям за половое сношение с несовершеннолетними и развратные действия (ч. 1 ст. 134 УК РФ, ч. 3 ст. 134 УК РФ и ч. 2 ст. 135 УК РФ). Также мужчину лишили водительских прав на 1 год 5 месяцев 10 дней.

После приговора адвокат фигуранта подал апелляционную жалобу. Он утверждал, что 13-летняя девочка предоставила следствию неверную информацию, а подзащитный якобы не причастен к преступлению против нее. Но эта жалоба была отклонена, так как вина осужденного полностью подтверждается совокупностью представленных доказательств.

Ранее в Дагестане 68-летнего фермера заподозрили в сексуальном насилии над семиклассником. В ходе допроса мужчина дал признательные показания.

