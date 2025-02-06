Объекты торговли приведут к стандарту в селах и деревнях округа Шатура

В администрации округа Шатура прошла встреча с представителями бизнеса. Как рассказала начальник управления инвестиций и экономического развития Елена Литвинова, в 2024 году торговые объекты округа приводили к единому архитектурному облику. План был выполнен в полном объеме благодаря прямому взаимодействию с предпринимателями, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Самые заметные перемены наблюдаются на центральной улице Шатуры. На проспекте Ильича привели в порядок фасады и входные группы небольших магазинчиков. Результаты изменения внешнего вида торговых точек показали в презентации.

«В прошлом году в этом направлении проделана большая работа: часть уличных палаток была демонтирована, другие приведены к единому стандарту. Теперь большинство нестационарных торговых объектов выглядят стильно и современно. В этом году работа продолжится», — отметила Елена Владимировна.

В поселках, селах и деревнях муниципалитета предстоит изучить покупательскую активность. Если торговый объект востребован жителями, то владельцу предстоит привести его вид к единому стандарту. В управления инвестиций и экономического развития округа отметили, что работа будет проводиться под контролем Минсельхозпрода Подмосковья.

Ранее на проблему обратил внимание губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он дал соответствующее поручение главам муниципалитетов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.