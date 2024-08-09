Об истории предприятия «Гипсобетон» можно узнать на выставке в Видном

В преддверии Дня строителя в подмосковном Видном в сквере «Юность» состоялось открытие новой фотовыставки, организованной историко-культурным отделом ДК «Видное». В этот раз она посвящена предприятию «Гипсобетон», и рассказывает обо всех этапах его развития, сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Выставка называется „АО ‚Гипсобетон‘. Вчера. Сегодня. Завтра“ — это совместная работа историко-культурного отдела ДК „Видное“ и „Гипсобетон“, который, в свою очередь, является старейшим и легендарным предприятием нашего Ленинского округа», — сказала заведующая выставочно-фондовым сектором историко-культурного отдела ДК «Видное» Ольга Панасюк.

На фотографиях можно увидеть всю историю предприятия –строительство комбината, легендарного первого директора и производство. На отдельном стенде рассказывается о повседневной жизни рабочих.

«Эта выставка — уникальная возможность для жителей и гостей города познакомиться с историей одного из ключевых предприятий округа и узнать больше о людях, которые внесли свой вклад в его развитие. Хочется сказать, что на сегодняшний день завод — это динамично-развивающееся предприятие с кипящей жизнью», –поделилась директор по управлению персоналом АО «Гипсобетон» Галия Бударина.

Экспозиция включает в себя 50 фотографий, с которыми все желающие могут ознакомиться до 2 сентября.

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