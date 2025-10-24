О секретах успеха международных проектов расскажут на форуме ОП РФ «Сообщество»

Вопросы адаптации проектных методологий под иностранные контексты, формирование международных партнерских отношений, а также способы преодоления сложностей, возникающих при взаимодействии разных культур, станут ключевыми темами для обсуждения на открытой сессии итогового форума Общественной палаты РФ «Сообщество». Мероприятие, запланированное на 31 октября — 1 ноября в Москве, соберет представителей некоммерческих организаций России и ключевых министерств и ведомств.

Первый заместитель председателя комиссии ОП РФ, курирующей вопросы суверенитета, патриотические инициативы и поддержку ветеранов, Никита Анисимов, выступит модератором встречи. По его мнению, эффективная демонстрация достижений России на международной арене является важнейшим фактором для установления партнерских связей со странами Глобального Юга.

«Общественная дипломатия занимает крайне важную нишу: проекты российских НКО пользуются значительным спросом и вызывают искренний интерес по всему миру. Лидеры общественного мнения и представители интеллектуальных кругов различных стран высоко ценят возможность открытого диалога и плодотворного сотрудничества с российским гражданским обществом», — отметил член ОП РФ.

В рамках сессии лидеры некоммерческого сектора представят подробный анализ успешных проектов, реализованных в зарубежных странах, от разработки концепции до ее воплощения в жизнь. Они обсудят инструменты поиска целевой аудитории и создания коммуникационных стратегий, обеспечивающих органичную интеграцию проектов в различные национальные и региональные условия.

Участники поделятся опытом трансформации российских социальных инициатив для международного сообщества, расскажут о продвижении передовых социальных технологий и проектов российских НКО на международных площадках, а также о поддержке и развитии гражданской активности и инициатив за границей.

В 2025 году Общественная палата России отмечает 20-летний юбилей. Форум «Сообщество» является центральным событием юбилейного года. Он пройдет в преддверии Дня народного единства, с 31 октября по 1 ноября, в национальном центре «Россия» (г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14, стр. 18).

Тема форума — «Институты гражданского общества: вчера, сегодня, завтра». Участие в форуме бесплатное. Для участия в очном формате необходимо зарегистрироваться до 27 октября. Подробная программа, информация о мероприятиях и список спикеров будут опубликованы на официальном сайте форума «Сообщество».

Форум «Сообщество» проводится Общественной палатой РФ ежегодно с 2015 года и представляет собой открытую площадку для взаимодействия гражданских активистов, представителей НКО и всех, кто заинтересован в социально ориентированной деятельности.

