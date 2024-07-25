NYT: в российских ракетах используются американские чипы

В российских ракетах применяют американские микрочипы и сенсоры. Об этом сообщает в расследовании The New York Times (NYT).

Как пишет издание, западные компании ушли из России, но их продукция — нет. В публикации говорится, что элементы закупаются через Гонконг.

В частности, речь идет о полевой программируемой затворной матрице. Также издание пишет, что Китай стал основным поставщиком иностранных чипов в Россию. Отмечается, что около 30% всех полупроводников проходят через эту страну.

Ранее капитализация производителя чипов NVIDIA за три дня уменьшилась более чем на 500 млрд долларов. Рыночная стоимость компании 24 июня сократилась до 2,906 трлн долларов.