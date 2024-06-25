Производитель чипов NVIDIA потерял свыше 500 млрд долларов стоимости за три дня

Капитализация производителя чипов NVIDIA за три дня уменьшилась более чем на 500 млрд долларов. Рыночная стоимость компании 24 июня сократилась до 2,906 трлн долларов, сообщает РБК.

По подсчетам агентства Bloomberg, трехдневное снижение стало самой крупной потерей стоимости для любой компании в истории фондового рынка. Цена акций компании NVIDIA за три торговых дня упала примерно на 16%, если сравнивать с внутридневным максимумом на уровне 140,76 доллара за акцию. Его зафиксировали 20 июня.

В результате распродаж рыночная стоимость NVIDIA сократилась ниже порога 3 трлн долларов, компания в очередной раз уступила лидерство Microsoft и Apple.

На прошлой неделе капитализация компании увеличилась до рекордного максимума и превысила 3,2 трлн долларов.