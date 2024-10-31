NYT: Маск строит в США жилой комплекс для своих жен и 11 детей
Маск построит в Техасе жилой комплекс, чтобы быть ближе к своим 11 детям
Американский предприниматель Илон Маск строит в городе Остин жилье для своих 11 детей и их матерей у своего офиса, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.
По данным издания, миллиардер приобрел два дома в Остине, где располагается штаб-квартира его компании Tesla, за 35 млн долларов.
Таким образом, Маск хочет планировать встречи со своими детьми, утверждается в публикации.
Одна из женщин, топ-менеджер принадлежащей Маску фирмы Neuralink Шивон Зилис уже заселилась в один из домов со своими детьми, пишут журналисты The New York Times.
Ранее Маск во время телевизионного интервью заявил, что в случае победы на выборах президента США вице-президента Камалы Харрис его ждет тюремное заключение.