Нужно молиться: в РПЦ озвучили, как не соблазняться на дам в откровенных нарядах

Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) объяснил духовную опасность вожделенного взгляда на женщин в открытой летней одежде. Он подчеркнул, что соблазнение — это грех, поэтому мужчинам нужно молиться, сообщает «Абзац» .

Как напомнил священнослужитель, Господь сказал, что взглянувший на женщину с вожделением уже занимался в своем сердце с ней прелюбодеянием. Иеромонах подчеркнул важность борьбы с собственными соблазнами.

«Мы состоим из души и тела, телесное — не значит плохое, но низшее. Если возникают блудные помыслы, то мы должны постараться их не принимать и заниматься чем-то другим, в идеале — молиться», — пояснил Феодорит.

В качестве практического совета иеромонах рекомендовал верующим выписать специальную молитву об избавлении от искушений и регулярно использовать ее в сложных ситуациях, прося у Бога помощи в борьбе с соблазнами.

Ранее протоиерей РПЦ Андрей Ткачев заявил, что иногда «необходимо и неизбежно» применять телесные наказания к детям, но делать это можно только в полных семьях.