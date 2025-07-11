Нужен был богатый зять: мать девушки Старовойта влияла на развитие их отношений

Большое влияние на отношения бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта с 25-летней Полиной К. оказывала ее мать. Она мечтала о зажиточном зяте и жизни в роскоши, сообщает SHOT .

Мать Полины К. подталкивала дочку к тому, чтобы ее отношения со Старовойтом развивались. 60-летняя женщина обладает, по словам ее знакомых, «властным характером».

У женщины двое дочерей. Старшая мать не слушалась, а младшая выполняла почти все ее задачи, например, посещала мероприятия, чтобы найти «богатого зятя для мамы».

Когда Полина познакомилась со Старовойтом, женщина рекомендовала дочке начать с ним встречаться. Целью матери был исключительно «богатый мужчина» для дочки.

Мать девушки Старовойта долгое время хотела роскоши. В Курске она торговала «брендовыми» вещами, приобретенными в Турции. Бизнес работал до 2021 года. Год назад женщина переехала в Москву и жила на Патриарших прудах.

Старовойт был губернатором Курской области с 16 сентября 2019 года по 14 мая 2024 года. Затем он занимал должность министра транспорта РФ с 14 мая 2024 года по 7 июля 2025 года.

Мужчина совершил самоубийство 7 июля. За несколько часов до этого его сняли с должности министра транспорта РФ.

Ранее сообщалось, что Старовойта могли посадить в колонию на срок до 20 лет в рамках уголовного дела. Оно открыто по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и части 4 статьи 160 УК РФ («Растрата»).