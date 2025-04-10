Нутрициологи и нейрографики попросили не включать их в список «псевдопрофессий»

В Госдуме состоялось заседание комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства по теме запрета рекламы эзотерических услуг. Его председатель Нина Останина отметила, что депутатам нужно определить список «псевдопрофессий», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам Останиной, в прошлом году россияне потратили 2 трлн 400 млрд рублей на эзотерические услуги. Это почти в 20 раз больше, чем траты на рынок психологии, а еще сумма сопоставима с половиной бюджета Москвы. Депутат считает, что запрет рекламы может развить «серый» рынок, поэтому важно снизить интерес граждан к эзотерике.

Зампред Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов признался, что специально посетил таролога для «расклада». Теперь он с уверенностью может утверждать, что их услуги — обман. Псевдоспециалист прочитал несколько книг и выучил «эмоциональные крючки».

«Мы добьемся такого, что любая такая услуга должна подкрепляться юридическим договором с конкретным исчисляемым результатом», — заявил Свинцов.

Среди россиян наблюдает рост веры в предсказания и колдовство. Например, в колдунов верят 39% россиян. При этом уже существует предварительный список «псевдопрофессий», куда входит 38 наименований. Нейрографики, игропрактики, тарологи, расстановщики и нутрициологи попросили не включать их в этот список.

«Вы предлагаете ковровое бомбометание. В каком-то здании засел террорист, а вы уничтожаете весь квартал. Как Израиль в секторе Газа», — заявил астролог Алексей Головушкин.