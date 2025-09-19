Новый жидкий реагент меняет подход к зимнему содержанию дорог в Подмосковье

Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ) — ведущий российский производитель современных средств для борьбы со льдом под брендом «Бионорд» — заключил контракт на поставку жидкого реагента в Московскую область, передает пресс-служба предприятия.

Преимущества нового средства

Первым в Подмосковье муниципалитетом, где будет использоваться новый формат противогололедного материала, стал город Ликино-Дулево с населением более 28 тысяч человек. Поставки начнутся уже в текущем зимнем сезоне.

Применение жидкого реагента позволит оптимизировать работу коммунальных служб в зимний период. Материал эффективен при температурах до -10°C, которые преобладают в Подмосковье большую часть зимы. Существенным преимуществом является экономичность: расход жидкого «Бионорда» до пяти раз меньше по сравнению с песко-соляной смесью.

В состав реагента входят биофильные и антикоррозионные добавки, благодаря которым материал не оказывает агрессивного воздействия на металлические части автомобилей, обувь и элементы городской инфраструктуры. Для Ликино-Дулево с его историческим центром и архитектурными памятниками эти свойства позволяют обеспечивать безопасность зимой без риска для культурного наследия города.

Реагент меняет сложившиеся практики содержания дорог

По словам советника генерального директора УЗПМ по развитию Евгения Немировского, жидкий «Бионорд» — это не просто еще один реагент в арсенале коммунальных служб. Это принципиально иной подход к зимнему содержанию дорог, который меняет сложившиеся десятилетиями практики. Речь идет о материале, в котором экономия ресурсов органично сочетается с технологичностью и удобством применения.

«Разумеется, как и любой современный реагент, жидкий „Бионорд“ требует от операторов четкого соблюдения технологических регламентов — только так достигается максимальная эффективность. Символично, что первым этот путь выбрал именно Ликино-Дулево. Город с богатейшей историей и уникальными архитектурными памятниками, где каждый элемент городской среды требует деликатного подхода, готов стать площадкой для внедрения самых современных решений в сфере городского хозяйства», — отмечает Немировский.

Другие противогололедные реагенты бренда

Помимо жидкого реагента, для обеспечения безопасности в период сильных морозов город формирует запасы твердых и комбинированных противогололедных материалов «Бионорд», которые применяются здесь уже несколько лет. «БионордТротуары» используется для обработки пешеходных зон, придомовых территорий и остановок общественного транспорта. Материал не засоряет ливневую канализацию и может использоваться как для профилактики, так и для устранения уже образовавшегося льда.

Вся линейка противогололедных материалов «Бионорд» соответствует требованиям ГОСТ Р 58427-2020. Высокое качество продукции подтверждается наградами престижных конкурсов — «100 лучших товаров России», «Российское качество» и «Экология XXI века». Сегодня география применения материалов охватывает более 50 регионов страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.