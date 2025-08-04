Новый современный сквер обустроят в поселке Измайлово Ленинского округа

Проект реализуется в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды».

«В настоящее время завершены работы по засыпке котлована, выравниванию и уплотнению грунта, установлены бордюры и залито бетонное основание. Готовность газона на данный момент составляет 90%», — сказал замначальника управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского округа Михаил Лосев.

В рамках программы планируется обновить тропиночную сеть, создать новые газоны и цветники, установить современное освещение и провести дополнительное озеленение. Также для комфортного и безопасного отдыха здесь сделают удобные скамейки и установят камеры видеонаблюдения по системе «Безопасный регион», которые будут круглосуточно фиксировать происходящее и в режиме реального времени передавать в диспетчерский пункт. Завершение всех работ запланировано до конца летнего сезона.

До конца года в Ленинском городском округе благоустроят три территории для комфортного отдыха жителей, расположенные в поселках Измайлово, Развилка и городе Видное. Две из них планируют завершить до конца лета, а третью — осенью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.