Метеоролог Позднякова: новый шторм придет в Москву в конце рабочей недели

В течение дня 18 июля, а также в ночь на 19 июля на Москву обрушатся дожди, местами сильные, с грозой и усилением ветра до 12-17м/с, сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

А к вечеру 19 июля в столице выпадет в среднем 20-25 мм осадков, местами количество дойдет до 50-70 мм. Как утверждает Позднякова в своем Telegram-канале, для летнего сезона характерна такая разница в осадках на территории региона.

Перемены в погоде связаны с тем, что на смену антициклону придет атлантический циклон с атмосферными фронтами.

В 2023 году за аналогичный период в Москве на ВДНХ выпало 43 мм, что составило половину месячной нормы осадков.

Ранее в МЧС предупредили о том, в столице в период с 18 по 19 июля ожидаются сильные дожди и грозы. При грозе порывы ветра усилятся до 17 м/с.