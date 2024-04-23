Новый сестринский корпус Никитского монастыря в Кашире достроят к лету 2025 г

Никитский женский монастырь Московской епархии русской православной церкви расширится в будущем году. На его территории возводится четырехэтажный сестринский корпус общей площадью более 3 тыс. кв. м. Строительная готовность уже превысила 50%, подрядчик приступил к работам по монтажу кровли.

Согласно проекту, здание вместит 42 кельи для 78 человек, помещения для кратковременного проживания паломниц, подсобные и административные помещения, библиотеку, а также иконописные, швейные мастерские и просфорную.

Ввести в эксплуатацию сестринский корпус планируется летом 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.