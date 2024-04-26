Новый ресторан грузинской кухни «Рача» откроется в Мытищах 27–28 апреля

В эти выходные, 27 и 28 апреля, ресторан «Рача» открывает свои двери на улице Разведчика Абеля. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«При открытии предприятия общественного питания муниципалитет приобретает новые рабочие места, соответственно и налоговые поступления. Создается комфортная среда для жителей городского округа. Развивается инфраструктура. В большинстве случаев, при правильной организации (продвижении, заинтересованности или вовлеченности) — интересные проекты становятся объектами гастрономического туризма, куда съезжаются жители и гости региона», — сообщил зампредседателя правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

В ресторане «Рача» представлен широкий ассортимент блюд национальной грузинской кухни, приготовленных с использованием оригинальных рецептов и свежих ингредиентов. Это предоставит посетителям возможность погрузиться в атмосферу уникальных вкусов и особенностей кулинарии различных регионов Грузии.

Ресторан располагает просторным залом общей площадью 176 кв. метров и оборудован 60 посадочными местами, обеспечивая комфортное пространство для посетителей.

Ранее в Мытищах открылся магазин «ВкусВилл» на проспекте Астрахова, а также на улице 1-я Пролетарская открылся сетевой ресторан «PIVALDI».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.