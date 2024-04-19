Новый пункт полиции начал свою работу в Мытищах

Новый пункт полиции начал свою работу на ул. Мира, д. 37 в Мытищах, сообщается на официальном сайте городского округа.

ЖК «Ярославский» — один из самых густонаселенных микрорайонов нашего города. И открытие здесь участкового опорного пункта — необходимость.



«В Мытищах продолжается большая работа по укреплению и ремонту действующих участковых пунктов полиции и организации новых. Помещение на улице Мира оборудовано всем необходимым для работы двух участковых и инспектора по делам несовершеннолетних», — заявила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Также здесь предусмотрены кабинеты для представителей Общественного совета при МУ МВД России «Мытищинское» и совета ветеранов МВД.

На открытии участкового пункта Юлия Купецкая пообщалась с ветеранами службы, руководством мытищинского управления МВД и участковым инспектором, который будет вести работу на вверенной территории.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.