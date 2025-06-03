Новый пункт буккроссинга открыли в пос Богородское Сергиево-Посадского округа

Такой подарок юным библиофилам сделали волонтеры «РусГидро» Загорской ГАЭС и богородские резчики. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сергиево-Посадского округа.

В парке на территории Богородской фабрики художественной резьбы по дереву открылась зона, где можно взять почитать понравившуюся книгу, а также принести и оставить свою.

Открытие пункта стало возможным благодаря победе идеи в корпоративном конкурсе волонтерских проектов. Его автор — Андрей Морозов, инженер «Загорской ГАЭС» и известный в поселке активист, был отмечен денежным грантом от компании на реализацию идеи.

«Это прекрасный пример взаимодействия „РусГидро“, Богородской фабрики и жителей в деле развития поселка, благоустройства территории, и, что особенно важно, — в воспитании у подрастающего поколения любви к книге и чтению», — отметил инициатор и автор проекта Андрей Морозов.

Оригинальный шкаф в виде традиционного домика с резными наличниками помогли изготовить богородские умельцы. Как рассказал резчик по дереву Маснави Ахматзиаев, в первоначальный эскиз вносились изменения, которые позволили сделать шкаф более прочным и надежно защитить книги от непогоды. Были у резчиков и юные помощники.

«Я помогал красить, приносить к шкафу детали. Когда папа сказал, я сразу захотел помочь», — поделился девятилетний Дима.

Первыми книгами буккроссинга стала предоставленная Загорской ГАЭС коллекция детских красочных и познавательных изданий о науке, энергии, водных богатствах и природных гидростроителях — бобрах. Кстати, предприятие с 2012 года ежегодно издает такие книги для детей.

«Очень хорошо, что у нас появилась такая библиотека. Сегодня дети сидят в гаджетах, а придя сюда, можно отвлечь ребенка, полистать с ним красочную книжку», — сказала Татьяна Пухова, жительница Богородского.

Открытие пункта буккроссинга прошло весело: дети отгадывали сказки, играли и принимали участие в сказочной викторине. Развлекательную программу подготовил коллектив ДЦ «Звездный».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.