Новый педагог-дефектолог приступила к работе с детьми в гимназии Можайска

Опытный педагог-дефектолог София Маркова вернулась работать в родной город Можайск сразу после окончания государственного университета просвещения города Мытищи, где она училась по социальному контракту, сообщает пресс-служба администрации округа.

Даже во время учебы она работала и в детском саду, и в коррекционном центре в Пушкине, а также в детском центре в Королеве. Тут она занималась ранним развитием детей и проводила индивидуальные и групповые занятия. Огромный опыт ей дала работа с детьми аутистического спектра, молодой специалист признается, было сложно, но успехи ее учеников давали особую мотивацию.

В Можайске София Сергеевна работает и с воспитанниками дошкольного отделения гимназии, и с ребятами постарше, уже школьниками. По словам специалиста, иногда уже поставленные звуки ребенку сложно использовать в беглой речи. Поэтому наблюдение логопеда необходимо до 3-4 класса школы.

«Логопед занимается сразу всеми компонентами речи. Грамматикой, лексикой, звукопроизношением, связанными с речью и словообразованием. Если ребенок в своей речи неправильно употребляет грамматику, соответственно, ему нужен логопед. Если у него нарушена лексика, с этим занимается и логопед, и воспитатель. Здесь мы сотрудничаем с воспитателями. Например, дети ко мне приходят, они уже на занятиях в саду узнали, что такое овощи, я уже на этом фоне занимаюсь с ними грамматикой», — рассказывает София Маркова.

К каждому ребенку специалист старается найти индивидуальный поход, дети занимаются в мини-группах по 4-5 человек. В необходимых случаях предусмотрены и индивидуальные занятия. Родители уже видят результаты: речь малышей стала гораздо чище, но самое главное, дети с нетерпением ждут новых занятий и учатся с большим удовольствием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.