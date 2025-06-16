Новый офис «Мои документы» открылся в столичном районе Аэропорт

Офис «Мои Документы» в столичном районе Аэропорт перенесли в новое, более современное помещение. Обновленный центр открыл свои двери в здании общественного центра «Баку», сообщил в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что столица следит за работой центров госуслуг, старается переносить офисы в более удобные и просторные помещения. Например, центр в столичном районе Аэропорт раньше располагался на первом этаже жилого дома.

Офис перевели в более доступное место с современным интерьером. В новом центре почти в три раза больше места, почти 50 окон приема. Также здесь есть кабинет для регистрации брака, игровой уголок. Для людей с ограниченными возможностями здоровья создано расширенное окно приема и адаптированная зона ресепшена.

Всего за последнее десятилетие в Москве переехали в новые офисы или были модернизированы 50 районных центров госуслуг. Также еще один центр открылся 16 июня в Савеловском районе, в общественном центре «Прага».

Ранее стало известно, что новый жилой квартал с инфраструктурой появится в столичном Строгине. Три участка на улице Маршала Воробьева будут подвергнуты преобразованию.