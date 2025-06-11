сегодня в 15:57

Новый жилой квартал с инфраструктурой появится в столичном Строгине

Заммэра Москвы по вопросам строительства и градостроительной политики Владимир Ефимов рассказал, что в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в районе Строгино на северо-западе города построят жилой квартал, включающий социальную инфраструктуру, сообщает «Царьград» .

По его словам, 3 участка на улице Маршала Воробьева, рассматриваемые в рамках КРТ, будут подвергнуты преобразованию. Реализация этого проекта создаст порядка 800 рабочих мест.

На участке земли в 10,24 га появится современный жилой квартал с полным спектром необходимых социальных объектов и сопутствующей инфраструктурой. Общий размер инвестиций в этот проект оценивается в 79,7 млрд рублей, а прогнозируемый ежегодный доход в бюджет составит около 448,7 млн рублей.

В инфраструктуру проекта войдет образовательный комплекс, рассчитанный на 950 школьников и 350 детей дошкольного возраста. По завершении строительства он будет передан в муниципальную собственность.

Ранее глава города Сергей Собянин информировал о намерениях реорганизовать территорию вокруг станции метро «Фонвизинская» по программе КРТ.