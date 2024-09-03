Новый корпус Молоковской школы открыли в Ленинском округе

В селе Молоково Ленинского городского округа открыли долгожданный новый корпус школы на 237 мест, который жители ждали с 2016 года. В мероприятии принял участие заместитель министра экологии и природопользования Московской области Виталий Тюрин и заместитель главы городского округа Иван Гетман. Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского округа.

«В пристройке разместится блок начальной школы. Это позволит разгрузить основное здание школы и упразднить вторую смену для обучающихся среднего звена. Раньше у нас половина детей учились во вторую смену, сейчас — менее 30%. В этом году мы набрали 5 первых классов — это 168 ребят, и все они, а также ученики четвертых классов, будут учиться в первую смену», — приводятся в сообщении слова исполняющей обязанности директора Молоковской школы Светланы Сморчковой.

Она уточнила, что дополнительный спортивный зал и зал для проведения мероприятий в новом корпусе позволят расширить возможности учебного процесса и проводить больше внеурочных занятий. Кроме того, в пристройке есть собственный пищеблок и столовая, а также игровые помещения для групп продленного дня.

«Благодаря содействию правительства Московской области и постоянному контакту с застройщиком мы вместе сделали все от нас зависящее, чтобы в этом учебном году школа открыла свои двери», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

В пресс-службе добавили, что за парты в Ленинском городском округе сегодня сели свыше 44 тысяч школьников, из них 5260 ребят пошли первый раз в первый класс. Еще 20 тысяч малышей будут посещать муниципальные детские сады.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил детей и родителей с началом нового учебного года. Глава региона пожелал школьникам отличных результатов в учебе.

«Поздравляю всех с началом нового учебного года! Это всегда волнительный день — как для ребят, так и для родителей и учителей», — написал Воробьев в Telegram-канале.