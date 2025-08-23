Новые правила расчета заработка изменят размер компенсаций при увольнении

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила расчета среднего заработка для выходных пособий и отпускных, которые могут уменьшить выплаты сотрудникам, уходящим на больничный непосредственно перед увольнением.

Как пояснила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская, из расчетного периода теперь будут исключаться все периоды отсутствия на работе, включая отпуска, больничные и декретные отпуска.

Согласно новым нормам, расчет будет основываться на всех компонентах дохода — окладе, надбавках, премиях и компенсациях за работу в нерабочие дни. При этом установлен единый 12-месячный расчетный период для всех категорий работников, что исключает избирательный подход работодателей. Размер среднемесячного заработка не может быть ниже федерального МРОТ (22 440 рублей), иначе потребуется доплата.

Особые изменения коснутся выходных пособий при сокращении штата или ликвидации предприятия: их размер будет определяться по среднегодовому количеству рабочих дней, а не по фактическому количеству дней в месяце увольнения. Это обеспечит большую предсказуемость выплат, но может сократить итоговую сумму для тех, кто берет больничный перед увольнением.



