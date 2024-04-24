Новые модели одежды разработали для российских заключенных

сегодня в 22:37

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) в среду представила новые модели одежды для заключенных. сообщает пресс-служба министерства юстиции России.

В совещании приняли участие директор ФСИН Аркадий Гостев, министр юстиции РФ Константин Чуйченко, а также представители правозащитных организаций. Участники осмотрели новые образцы.

ФСИН предложил внести изменения в цветовую гамму и внешний вид текущей формы, а также ввести новые предметы одежды и обуви.

«Участники совещания отметили, что одежда играет важную роль в становлении осужденных на путь исправления, она должна быть современной, комфортной и удобной», — говорится в сообщении.

Чуйченко отметил, что новая одежда улучшит внешний вид заключенных и поспособствует дальнейшей гуманизации условий их содержания.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку из-за поступающих жалоб от заключенных исправительной колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области.