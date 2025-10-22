Новые МФЦ появятся в индустриальном парке Ленинского округа

На территории производственно-складского комплекса «Горки Лайт Индастриал Парк» в Ленинском округе активно возводятся новые многофункциональные объекты. В настоящее время идет строительство комплексов, сочетающих в себе компактные производственные площади, складские помещения, офисы и демонстрационные залы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Успешный запуск первой фазы и активное строительство второй свидетельствуют о популярности многофункциональных промышленных площадок. Отсутствие доступных площадей для аренды или приобретения, явно демонстрирует высокий спрос на формат Light industrial и профессионализм в реализации данного проекта», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Он добавил, что на сегодняшний день в парке успешно функционирует 21 объект, а до конца 2026 года планируется ввод в эксплуатацию еще 20 новых зданий. Полная занятость площадей первой фазы строительства подтверждает высокий спрос на формат light industrial в Московском регионе.

«Общий объем инвестиций в расширение комплекса составит 5,6 млрд рублей. Реализация проекта второй очереди позволит создать 300 новых рабочих мест и укрепит позиции „Горки Лайт Индастриал Парк“ на рынке производственно-складской недвижимости Подмосковья», — сказал Станислав Каторов.

Новые объекты будут соответствовать современным требованиям к промышленной инфраструктуре и предоставят резидентам возможности для эффективной организации производственных процессов и логистики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.