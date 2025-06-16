Новые местообитания краснокнижных растений выявлены в Коломне

В рамках мониторинга объектов животного и растительного мира, организованного Минэкологии Подмосковья, специалисты выявили новые места обитания растений, внесенных в Красную книгу Московской области. В округе Коломна, вблизи железнодорожной станции Черная обнаружены популяции змееголовника Рюйша и зимолюбки зонтичной, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Змееголовник и зимолюбка обнаружены в спелом редкостойном сосновом бору. Это очень ценная находка, позволяющая расширить ареал обитания охраняемых видов, а также свидетельство хорошего состояния экосистем. Стоит особо отметить, что в Коломне змееголовник раньше не находили», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин

Змееголовник Рюйша внесен в Красную книгу Московской области под 2 категорией – сокращающийся в численности редкий вид. В Подмосковье он известен с cередины XIX века, встречается преимущественно в западной и южной частях, в основном концентрируясь в долинах рек Москвы и Оки. Зимолюбка зонтичная относится к 3 категории – редкий вид. Чаще всего ее популяции встречаются в Егорьевске. Ранее оба этих растения активно использовались в народной медицине.

Минэкологии напоминает, что изъятие из естественной среды обитания охраняемых видов влечет за собой административную ответственность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.