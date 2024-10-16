В парках Павлово-Посадского округа пройдут новые мероприятия

сегодня в 20:27

С наступлением осеннего периода сокращается число активностей, но в парках Павлово-Посадского городского округа все равно состоятся новые мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

Городской парк (ул. Кирова, 85) приглашает на мастер-класс по вокалу. Занятия в этой студии становятся традиционными. Занятие пройдет 18 октября, в 16:00, в парковом павильоне.

18 октября пройдет пятничный концерт в преддверии Дня отца. В 18:00 сцена парка в распоряжении талантливых артистов Кузнецовской клубной системы.

В парке «Дубрава» в субботу, в 9:00, собираются участники проекта «5 верст». Далее — внимательнее следите за бегунами в социальных сетях. Маршрут планируется перенести в парк «Меленки».

В субботу в городском парке «Пластилиновая ворона». Начало занятий в 11:00 (павильон).

В воскресенье отмечается День отца на территории городского. Парка. Начало в 11:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.